 
الإثنين 2024-11-04 09:41 ص
 

أكثر من 78 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات

الانتخابات الأمريكية - صورة تعبيرية
الانتخابات الأمريكية - صورة تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-  أدلى أكثر من 78 مليون أمريكي بأصواتهم حتى اللحظة بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك قبل أيام من انعقادها، وفقا لتقارير مختبر العمليات الانتخابية بجامعة فلوريدا اليوم الاثنين.اضافة اعلان


ووفقا لبيانات الجامعة المتوفرة، قام أكثر من 42.6 مليون شخص بزيارة مراكز الاقتراع شخصيا، بينما صوت حوالي 35.3 مليون شخص عبر البريد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة حوالي 168 مليون فرد، وبحسب بيانات الجامعة فقد سجل أكبر نشاط للناخبين في ولاية تكساس بنسبة تصويت بلغت 8.9 مليون صوت، وفي ولاية فلوريدا 8.1 مليون، وكاليفورنيا 7.6 مليون، ونورث كارولينا 4.4 مليون، وجورجيا 4 ملايين صوت.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات الأمريكية السابقة، سجل عدد المصوتين مبكرا رقما قياسيا، حيث أدلى أكثر من 101 مليون شخص بأصواتهم عبر البريد أو بشكل شخصي قبل أيام من موعد الانتخابات التي عقدت 3 نوفمبر 2020، وذلك على خلفية جائحة كورونا.

آنذاك، اتهم دونالد ترامب الديمقراطيين بالتزوير بسبب العدد الكبير من الأصوات التي أرسلت بالبريد، لكن في هذه الدورة الانتخابية، يحث الجمهوريون أنصارهم على التوجه المبكر إلى مراكز الاقتراع.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء الـ 5 من نوفمبر الجاري، وسيتنافس ترامب وهاريس على منصب رئيس الدولة.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

نزوح لبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي

عربي ودولي غارات إسرائيل تجبر 70 % من سكان بعلبك على النزوح

لا

أخبار الشركات الاتحاد الاردني وشركة CFI يجددان أنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الرابع على التوالي

تعبيرية

فيديو الوكيل بعد الإجتماع الأول.. وزير العمل يتحدث عن تطورات رفع الحد الأدنى للأجور

حزب الله - تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يستهدف فجرا قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية للمراقبة الجوية

لقطة من الحادث

عربي ودولي شاهد : لحظة وقوع حادث مروع في سوريا

تعبيرية

خاص بالوكيل وزير العمل: لا توافق حتى الآن على قيمة الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في جرش

الباص السريع - أرشيفية

أخبار محلية هام للأردنيين .. تعديلات على خطوط و أجرة مسارات للباص السريع



 


الأكثر مشاهدة