أكثر من 80 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

وتشمل الدعوات التي تضمنتها العريضة فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، حيث تقدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تضم حوالي 750 ألف مستوطن، عقبة رئيسية أمام أي حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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