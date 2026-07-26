أكثر من 80 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

الوكيل الإخباري- كشف النائب البريطاني ريتشارد بيرغون أن أكثر من 80 عضوا في البرلمان من مجلسي العموم واللوردات، ينتمون إلى تسعة أحزاب، وقعوا عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل.



وتشمل الدعوات التي تضمنتها العريضة فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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