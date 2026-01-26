أكثر من 800 ألف مشترك بدون كهرباء في أميركا جراء عاصفة شتوية شديدة

09:40 ص

الوكيل الإخباري- ظل أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية بدون كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، حيث تسببت عاصفة شتوية شديدة في تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء من الولايات المتحدة تمتد من وادي أوهايو والجنوب الأوسط إلى نيو إنغلاند. اضافة اعلان





وأعادت بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي والذي وصل في وقت سابق إلى أكثر من 950 ألفا.



ومن بين المنشآت الأكثر تضررا شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس (للخدمات الكهربائية) في ولاية تينيسي حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 185 ألفا من أصل عملائها البالغ عددهم 463455 عميلا، وشركة إنتيرجي التي انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 145 ألفا من عملائها البالغ عددهم 3.05 مليون عميل في أنحاء الولايات المتحدة.



ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصفة بأنها "تاريخية"، ووافق يوم السبت على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من عشر ولايات معظمها في الجنوب الأوسط.

