أكثر من 800 ألف مشترك بدون كهرباء في أميركا جراء عاصفة شتوية شديدة

وأعادت بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي والذي وصل في وقت سابق إلى أكثر من 950 ألفا.
ومن بين المنشآت الأكثر تضررا شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس (للخدمات الكهربائية) في ولاية تينيسي حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 185 ألفا من أصل عملائها البالغ عددهم 463455 عميلا، وشركة إنتيرجي التي انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 145 ألفا من عملائها البالغ عددهم 3.05 مليون عميل في أنحاء الولايات المتحدة.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصفة بأنها "تاريخية"، ووافق يوم السبت على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من عشر ولايات معظمها في الجنوب الأوسط.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكاً ترسل تحذيراً عاجلاً للعراق
-
سوريا.. تنظيم قسد يخرق وقف النار والجيش يدرس خياراته للرد
-
تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص في ولاية مين الأميركية
-
مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في وسط مكسيكو
-
مصرع 8 أشخاص على الأقل في حادث غرق عبارة في الفلبين
-
التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا
-
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة بالكامل
-
الإفراج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في فنزويلا