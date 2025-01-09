أكسيوس: إدارة بايدن تعارض نية نتنياهو إبقاء قوات بجنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين "نتنياهو ووزير الدفاع وقيادة الجيش لا يريدون سحب القوات بالكامل من جنوب لبنان".

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وأضاف "نتنياهو وكاتس وقيادة الجيش يريدون إبقاء قوات في 3 مواقع رئيسية بجنوب لبنان".