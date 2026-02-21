السبت 2026-02-21 10:55 ص

أكسيوس: إدارة ترامب تدرس السماح بتخصيب نووي "رمزي" لإيران

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
السبت، 21-02-2026 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي رفيع إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس مقترحا يسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي"، شريطة ألا يفتح أي مسار محتمل لتطوير سلاح نووي، في خطوة قد تشكل نافذة محدودة للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد العسكري.اضافة اعلان


وبحسب موقع أكسيوس، فإن هذا التوجه يأتي في وقت عُرضت فيه على ترامب خيارات عسكرية مباشرة، من بينها استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما يعكس تداخلا بين المسار الدبلوماسي والضغط العسكري.

وأشار المسؤول إلى أن أي مقترح إيراني مرتقب سيواجه سقفا عاليا من الشروط، إذ يجب أن يقنع معارضي الاتفاق داخل الإدارة الأميركية وحلفاء واشنطن في المنطقة، مؤكدا أن ترامب مستعد فقط لاتفاق جوهري يمكن تسويقه سياسيا في الداخل الأميركي.

وفيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستنهي إعداد مقترحها النووي خلال أيام، أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن ضربة عسكرية أميركية قد تنفذ في أي وقت، وربما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الوقت الذي دعا فيه بعض مستشاري ترامب إلى التريث، معتبرين أن تعزيز الحشد العسكري يزيد من أوراق الضغط الأميركية، أقر مقربون من الرئيس بعدم وضوح قراره النهائي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق

عربي ودولي "أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق

سفينة تتعرض لهجوم في أثناء عبورها طرق تهريب المخدرات في المياه الدولية

عربي ودولي عاجل مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي أكسيوس: إدارة ترامب تدرس السماح بتخصيب نووي "رمزي" لإيران

الوكيل الإخباري- استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بعد ظهر أمس بتوقيت فنزويلا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تؤكد اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 21-2-2026

أجواء مشمسة ولطيفة اليوم وانخفاض ملموس غدا

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

ت

أسواق ومال وزير الخزانة الأمريكي يطالب الدول بتجاهل قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية

ل

أخبار محلية الأمن: القبض على شخص نشر هذا الفيديو



 






الأكثر مشاهدة