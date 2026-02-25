أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب

ونقل الموقع عن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قوله، خلال لقاء خاص، إن واشنطن تنطلق في المفاوضات من مبدأ استبعاد ما يُعرف بـ "بنود الغروب"، مؤكدا أن الهدف هو التزام طويل الأمد لا ينتهي بمدد زمنية محددة، بما يعزز فرص تسويق الاتفاق داخليا باعتباره أكثر صرامة واستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا
-
حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
-
4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا
-
رئيس وزراء أستراليا يدعو للتحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته
-
تحطم طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي ومقتل قائدها
-
ترامب: 18 تريليون دولار حصلنا عليها خلال عام واحد فقط
-
ترامب: طهران تطور صواريخ قد تصل إلى الولايات المتحدة
-
ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر