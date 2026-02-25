الخميس 2026-02-26 12:00 ص

أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 25-02-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط أن يتضمن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران نصا يُبقيه ساريا إلى أجل غير مسمى، في وقت يتعرض فيه الإيرانيون لضغوط كبيرة من الوسطاء الإقليميين للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع اندلاع حرب.

ونقل الموقع عن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قوله، خلال لقاء خاص، إن واشنطن تنطلق في المفاوضات من مبدأ استبعاد ما يُعرف بـ "بنود الغروب"، مؤكدا أن الهدف هو التزام طويل الأمد لا ينتهي بمدد زمنية محددة، بما يعزز فرص تسويق الاتفاق داخليا باعتباره أكثر صرامة واستدامة.

 
 


