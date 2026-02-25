أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط أن يتضمن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران نصا يُبقيه ساريا إلى أجل غير مسمى، في وقت يتعرض فيه الإيرانيون لضغوط كبيرة من الوسطاء الإقليميين للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع اندلاع حرب.

