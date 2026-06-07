أكسيوس: إسرائيل أبلغت إدارة ترمب قبل الغارة على الضاحية الجنوبية

07:07 م

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن الغارة الجوية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت رداً على الهجوم الصاروخي الأخير الذي نفذه حزب الله. اضافة اعلان





وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل تنفيذ الغارة، مشيراً إلى أنها أكدت للإدارة الأميركية أن استمرار هجمات حزب الله عليها يمنحها الحق في استهداف بيروت.





