أكسيوس: إسرائيل أبلغت إدارة ترمب قبل الغارة على الضاحية الجنوبية

وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل تنفيذ الغارة، مشيراً إلى أنها أكدت للإدارة الأميركية أن استمرار هجمات حزب الله عليها يمنحها الحق في استهداف بيروت.
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