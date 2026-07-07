أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان في منطقة مضيق هرمز، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق. اضافة اعلان





وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة النفط أبلغت عن تعرض جانبها الأيسر لإصابة بمقذوف غير محدد، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها أثناء إبحارها جنوبا، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم أو عن أي تلوث بيئي.



وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفينتين تجاريتين كانتا تعبران مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة، من دون تسجيل أي إصابات.



ووفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقع الحادث على بعد نحو 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان.



وتضرّرت السفن التجارية بشكل كبير جراء الحرب في الشرق الأوسط منذ الأول من آذار حين أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها، في حين فرضت الولايات المتحدة من جهتها حصارا على الموانئ الإيرانية.



واستؤنفت حركة الملاحة البحرية بعد توقيع اتفاق إطار بين واشنطن وطهران في 17 حزيران لإنهاء الحرب. ومع ذلك، تكرر إيران، رغم المعارضة الأميركية، أنه لن يكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل النزاع عندما كان المرور عبر المضيق مجانيا، وتهدد السفن التي قد تحاول التهرب أو الالتفاف حول المسار الوحيد الذي سمحت به والذي يمتد على طول سواحلها.



وفي نهاية حزيران، اتهمت واشنطن طهران باستهداف سفينتين وقصفت البلاد ردا على ذلك، لترد إيران بدورها باستهداف جارتيها في الخليج، الكويت والبحرين. عقب ذلك، اتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف موقت للأعمال العدائية.



ومضيق هرمز هو الممر المائي الرئيسي الذي يربط الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط ببقية العالم، لا سيما بالأسواق الآسيوية.



وفي العام 2024، كان يمر عبره حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهو ما يعادل تقريبا 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.









