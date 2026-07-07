الثلاثاء 2026-07-07 04:40 ص

أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز
أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 07-07-2026 04:34 ص
الوكيل الإخباري-   أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان في منطقة مضيق هرمز، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة النفط أبلغت عن تعرض جانبها الأيسر لإصابة بمقذوف غير محدد، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها أثناء إبحارها جنوبا، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم أو عن أي تلوث بيئي.

وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفينتين تجاريتين كانتا تعبران مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة، من دون تسجيل أي إصابات.

ووفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقع الحادث على بعد نحو 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان.

وتضرّرت السفن التجارية بشكل كبير جراء الحرب في الشرق الأوسط منذ الأول من آذار حين أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها، في حين فرضت الولايات المتحدة من جهتها حصارا على الموانئ الإيرانية.

واستؤنفت حركة الملاحة البحرية بعد توقيع اتفاق إطار بين واشنطن وطهران في 17 حزيران لإنهاء الحرب. ومع ذلك، تكرر إيران، رغم المعارضة الأميركية، أنه لن يكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل النزاع عندما كان المرور عبر المضيق مجانيا، وتهدد السفن التي قد تحاول التهرب أو الالتفاف حول المسار الوحيد الذي سمحت به والذي يمتد على طول سواحلها.

وفي نهاية حزيران، اتهمت واشنطن طهران باستهداف سفينتين وقصفت البلاد ردا على ذلك، لترد إيران بدورها باستهداف جارتيها في الخليج، الكويت والبحرين. عقب ذلك، اتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف موقت للأعمال العدائية.

ومضيق هرمز هو الممر المائي الرئيسي الذي يربط الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط ببقية العالم، لا سيما بالأسواق الآسيوية.

وفي العام 2024، كان يمر عبره حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهو ما يعادل تقريبا 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

عربي ودولي أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى

كأس العالم نجل رونالدو يواسي والده بعد آخر رقصة في كأس العالم برسالة لا تُنسى

بعد الإساءة لمبابي .. بيان عاجل صادر عن حكومة باراغواي

كأس العالم بعد الإساءة لمبابي .. بيان عاجل صادر عن حكومة باراغواي

الكنيست يقرّ إنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر

فلسطين الكنيست يقرّ إنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر

السلامي يودّع الأردن برسالة مؤثرة: أغادر لكن قلبي مع النشامى

أخبار محلية السلامي يودّع الأردن برسالة مؤثرة: أغادر لكن قلبي مع النشامى

قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال

كأس العالم قرار عاجل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد توديع المونديال

حسام حسن قبل مواجهة الأرجنتين: عار علينا أن نترك فلسطين تعاني

كأس العالم حسام حسن قبل مواجهة الأرجنتين: عار علينا أن نترك فلسطين تعاني

نقابة الفنانين تعلّق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوا حتى أيلول

أخبار محلية نقابة الفنانين تعلّق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوا حتى أيلول



 
 






الأكثر مشاهدة

 