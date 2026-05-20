الأربعاء 2026-05-20 10:35 م

أكسيوس: اتصال "صعب" بين ترامب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الأربعاء، 20-05-2026 09:38 م

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، إن اتصالا “صعبا” جرى الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية مقترح سلام جديد بشأن إيران تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية وتركيا ومصر.

وبحسب تقرير لموقع أكسيوس، الأربعاء، يعمل الوسطاء على صياغة "خطاب نوايا" يوقعه كل من الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا، وإطلاق مفاوضات تستمر لـ30 يوماً بشأن البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.


وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يبدي شكوكا كبيرة تجاه مسار المفاوضات، ويدفع باتجاه استئناف الحرب لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية الحيوية، فيما يواصل ترامب التأكيد على إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع استعداده لاستئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات.

 
 


