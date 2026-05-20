أكسيوس: اتصال "صعب" بين ترامب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب

الوكيل الإخباري- قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، إن اتصالا “صعبا” جرى الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية مقترح سلام جديد بشأن إيران تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية وتركيا ومصر.

وبحسب تقرير لموقع أكسيوس، الأربعاء، يعمل الوسطاء على صياغة "خطاب نوايا" يوقعه كل من الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا، وإطلاق مفاوضات تستمر لـ30 يوماً بشأن البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.