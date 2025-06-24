أكسيوس: التوصل إلى اتفاق وقف النار بوساطة قطرية وأميركية

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران، وذلك بوساطة قطرية وأميركية. اضافة اعلان

