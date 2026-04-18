أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق

السبت، 18-04-2026 11:32 م
الوكيل الإخباري-   عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض صباح السبت لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، وفقا لمسؤولين أميركيين لموقع "أكسيوس".اضافة اعلان


وقال مسؤول أميركي رفيع إنه إذا لم يحدث خرق قريبا في المفاوضات، فقد تستأنف الحرب في الأيام المقبلة.

وحضر اجتماع غرفة العمليات نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، الذي من المتوقع أن يشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات مع إيران، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقا لمسؤول أميركي.

وقال المسؤول إن رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين حضروا الاجتماع أيضا.

ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، أن الأزمة المتجددة نشبت في هرمز بعد أن أحرزت الأطراف تقدما في تقليص الفجوات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في إيران ومخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكانت إيران أعلنت أنها تدرس مقترحات "جديدة" تلقتها من الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان بينهما لوضع حدّ نهائي للحرب.
 
 


أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق

