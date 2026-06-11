الخميس 2026-06-11 01:23 ص

أكسيوس: الضربات الأميركية الجديدة على إيران بدأت

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   انطلقت العمليات العسكرية الأميركية الجديدة على إيران، وأكد مسؤول أميركي لأكسيوس أن الضربات على إيران بدأت، وذلك بعدما صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه إيران، اليوم الأربعاء، مع إعلان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن القوات الأميركية تستعد لتنفيذ ضربات قوية ضد أهداف رئيسية داخل إيران، في وقت تتراجع فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد بين الجانبين.اضافة اعلان


وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة "ستضرب إيران بقوة الليلة"، مؤكداً أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ستكون منشغلة خلال الساعات المقبلة بتنفيذ العمليات المقررة، وأضاف: "إذا كنا بحاجة للتفاوض عبر القنابل سنفعل ذلك". وذلك قبل أن تنشر القيادة المركزية "سنتكوم" في حسابها على "إكس" بيانا قالت فيه: "بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران... وضرباتنا تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي وكالة مهر: اشتباكات بحرية بين قوات إيرانية وأمريكية جنوبا

التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا

ارشيفية

عربي ودولي التفلزيون الإيراني: 5 مقذوفات استهدفت موقعا في ميناب جنوبا

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم

تعبيرية

عربي ودولي أكسيوس: الضربات الأميركية الجديدة على إيران بدأت

مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة

عربي ودولي مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي وزير الحرب الأمريكي: الهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا

ب

عربي ودولي تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 