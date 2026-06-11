أكسيوس: الضربات الأميركية الجديدة على إيران بدأت

وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة "ستضرب إيران بقوة الليلة"، مؤكداً أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ستكون منشغلة خلال الساعات المقبلة بتنفيذ العمليات المقررة، وأضاف: "إذا كنا بحاجة للتفاوض عبر القنابل سنفعل ذلك". وذلك قبل أن تنشر القيادة المركزية "سنتكوم" في حسابها على "إكس" بيانا قالت فيه: "بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران... وضرباتنا تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر".
-
أخبار متعلقة
-
التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا
-
التفلزيون الإيراني: 5 مقذوفات استهدفت موقعا في ميناب جنوبا
-
إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم
-
مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة
-
وزير الحرب الأمريكي: الهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا
-
تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة
-
المندوب الإيراني بمجلس الأمن: لا يمكن التوصل إلى اتفاق بالتهديد
-
إيران: الصواريخ جاهزة للإطلاق.. عليكم توديع عائلاتكم