أكسيوس: الضربات الأميركية الجديدة على إيران بدأت

12:45 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت العمليات العسكرية الأميركية الجديدة على إيران، وأكد مسؤول أميركي لأكسيوس أن الضربات على إيران بدأت، وذلك بعدما صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه إيران، اليوم الأربعاء، مع إعلان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن القوات الأميركية تستعد لتنفيذ ضربات قوية ضد أهداف رئيسية داخل إيران، في وقت تتراجع فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد بين الجانبين. اضافة اعلان





وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة "ستضرب إيران بقوة الليلة"، مؤكداً أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ستكون منشغلة خلال الساعات المقبلة بتنفيذ العمليات المقررة، وأضاف: "إذا كنا بحاجة للتفاوض عبر القنابل سنفعل ذلك". وذلك قبل أن تنشر القيادة المركزية "سنتكوم" في حسابها على "إكس" بيانا قالت فيه: "بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران... وضرباتنا تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر".





