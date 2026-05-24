الأحد 2026-05-24 10:55 ص

أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

الأحد، 24-05-2026 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   نقل مراسل موقع أكسيوس عن مصدر أمني باكستاني أن القائد العام للجيش الباكستاني المشير عاصم منير يسافر إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب.
 
 


