"أكسيوس": القوات الأمريكية قامت بمرافقة 20 سفينة في مضيق هرمز خلال 24 ساعة

وأضاف المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أن عدة سفن عبرت مضيق هرمز بشكل مستقل خلال الفترة ذاتها.
ويأتي ذلك خلال تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، حيث نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات على مواقع في إيران ردا على تعرض سفن تجارية لإطلاق النار من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت إيران يوم الأحد عن إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على الضربات الأمريكية التي اعتبرتها طهران انتهاكا لاتفاقية إنهاء الحرب التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي.
بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر مضيق هرمز مفتوحا.
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