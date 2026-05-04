أكسيوس: المبادرة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة سفنا أميركية

نسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن المبادرة الجديدة بشأن مضيق هرمز لن تتضمن بالضرورة مرافقة سفن البحرية الأميركية للسفن التجارية. وأضاف أحد المسؤولين أن سفن البحرية الأميركية ستكون "في الج
الإثنين، 04-05-2026 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   نسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن المبادرة الجديدة بشأن مضيق هرمز لن تتضمن بالضرورة مرافقة سفن البحرية الأميركية للسفن التجارية.


وأضاف أحد المسؤولين أن سفن البحرية الأميركية ستكون "في الجوار" للتدخل إذا لزم الأمر لمنع الجيش الإيراني من استهداف سفن تجارية تمر عبر المضيق.

وأوضح المسؤولان أن البحرية الأميركية ستقدم للسفن التجارية معلومات حول أفضل المسارات البحرية داخل المضيق، خصوصا تلك التي لا يُعتقد أن الجيش الإيراني قام بتلغيمها.

تنطلق صباح الاثنين عملية "مشروع الحرية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى مساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على الخروج بأمان.
 
 


