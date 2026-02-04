الأربعاء 2026-02-04 08:54 ص

أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة

حاملة الطائرات الأميركية
الأربعاء، 04-02-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مصدر عربي إن من المتوقع أن تنعقد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان الجمعة.اضافة اعلان


وأضاف رافيد نقلا عن المصدر نفسه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا، وأن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية في المحادثات التي ستنعقد في عُمان.
 
 


