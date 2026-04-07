"أكسيوس": المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدما خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، بالإضافة إلى مصدرين آخرين مطلعين، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما خلال الـ24 ساعة الماضية، إلا أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب يبدو أمرا بعيد المنال.

اضافة اعلان



وقال مسؤول أميركي إن تفكير البيت الأبيض قد تحول من التساؤل "هل يمكننا التوصل إلى اتفاق؟" إلى التساؤل "هل يمكننا التوصل إلى اتفاق بحلول الساعة الثامنة مساءً؟".