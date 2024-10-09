أكسيوس: بايدن ونتنياهو سيتحدثان بشأن الرد على الهجوم الإيراني

الوكيل الإخباري- قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتحدثان اليوم الأربعاء بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، إلى جانب مناقشة الحرب في لبنان وغزة.

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