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أكسيوس: بايدن ونتنياهو سيتحدثان بشأن الرد على الهجوم الإيراني

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن
الأربعاء، 09-10-2024 07:26 ص

الوكيل الإخباري- قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتحدثان اليوم الأربعاء بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، إلى جانب مناقشة الحرب في لبنان وغزة.

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وأوضح الموقع نقلا عن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو يرغب في إطلاع الرئيس بايدن على القرار الإسرائيلي فور اتخاذه. كما نقل عن مسؤول أميركي قوله "نريد توظيف مكالمة بايدن ونتنياهو في محاولة لتشكيل حدود الانتقام الإسرائيلي".

 
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