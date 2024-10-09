أكسيوس: بايدن ونتنياهو سيتحدثان بشأن الرد على الهجوم الإيراني

وأوضح الموقع نقلا عن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو يرغب في إطلاع الرئيس بايدن على القرار الإسرائيلي فور اتخاذه. كما نقل عن مسؤول أميركي قوله "نريد توظيف مكالمة بايدن ونتنياهو في محاولة لتشكيل حدود الانتقام الإسرائيلي".
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