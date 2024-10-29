 
الثلاثاء 2024-10-29 03:24 ص
 

أكسيوس: بلينكن أثار مشروع القانون ضد الأونروا مع نتنياهو

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن
الثلاثاء، 29-10-2024 02:22 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي ان بلينكن أثار مشروع القانون ضد الأونروا مع نتنياهو الأسبوع الماضي وحثه على منع تمريره.

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وبين ان نتنياهو ادعى كذبا أن المعارضة هي التي تدفع بمشروع القانون ضد الأونروا.

 
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