أكسيوس: تراجع مكانة إسرائيل داخل الشارع الأمريكي

السبت، 18-04-2026 06:55 م
الوكيل الإخباري-   أكد موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر مكانة إسرائيل لدى الأمريكيين، مع دور حرب إيران في تسريع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وبحسب الموقع، يكمن سبب الأهمية في أن انهيار نتائج استطلاعات الرأي المؤيدة لإسرائيل بين الشباب الأمريكي يصل إلى الكونغرس أيضاً، حيث أصبح المشرعون الذين بدأوا موقفهم مؤيدين بقوة لإسرائيل منتقدين متزايدي الصوت.

وقال النائب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو) لـ"أكسيوس": "نحن بحاجة إلى إجراء نقاش حول كيفية تطبيع تلك العلاقة وما هو التغيير الضروري؛ لا شك في ذلك".

وأشار التقرير إلى أن كل سيناتور ديمقراطي يخطط للترشح للرئاسة في عام 2028 صوّت ضد مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في التصويتات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث صوّت 40 سيناتوراً ديمقراطياً على قرار بمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ارتفاعاً من 15 فقط في تصويت مماثل في أبريل الماضي.

وقال السيناتور روبن غاليغو (ديمقراطي من أريزونا) لصحيفة بانشبول نيوز إن نتنياهو "يدمر الطبيعة الثنائية الحزبية من حيث الدعم لإسرائيل".

وفي مجلس النواب، بدأ بعض الديمقراطيين بالتحول ضد الدعم الدفاعي، بما في ذلك تمويل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الصاروخي.

وقال النائب ماكسويل فروست (ديمقراطي من فلوريدا) لـ"أكسيوس" إن ذلك كان "يُنظَر إليه على أنه متطرف بشكل هامشي قبل أربع سنوات"، لكن العديد من الديمقراطيين الذين صوّتوا لصالح القبة الحديدية في عام 2021 أخبروا أكسيوس أنهم انتهوا من تقديم المساعدات المالية.

وبحسب استطلاع "بيو" الأخير، فإن الجمهوريين الأكبر سناً والإنجيليين البيض هم المجموعات الأخيرة التي تحتفظ بآراء إيجابية أغلبية تجاه إسرائيل، بينما انهارت شعبية إسرائيل بالنسبة لكل مجموعة أخرى منذ عام 2022، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 31 نقطة مئوية بين الديمقراطيين الأكبر سناً (50+)، و22 نقطة مئوية بين كل من الجمهوريين الأصغر سناً/المائلين للجمهوريين والديمقراطيين الأصغر سناً/المائلين للديمقراطيين، و14 نقطة مئوية بين البروتستانت، و23 نقطة بين الكاثوليك، و20 نقطة بين غير المنتمين دينياً، فيما انخفض دعم الإنجيليين البيض – الذي كان عند 80% في عام 2022 – بمقدار 15 نقطة.
 
 


