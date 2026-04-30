أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة أن تكون أي ضربات على لبنان "محدودة الاستهداف"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع أكسيوس الأربعاء إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة أن تقتصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان على العمليات محدودة الاستهداف مع تجنب استئناف الحرب بشكل كامل.





واستشهد 8 أشخاص في لبنان الثلاثاء، بغارات إسرائيلية، من بينهم 3 عناصر في الدفاع المدني، في وقت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ضرباته رغم الهدنة، إنه عثر على شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله في جنوب البلاد.



وبدأت الحرب بلبنان في 2 آذار، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.



وشرعت إسرائيل في حملة واسعة من الغارات الجوية، واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان محاذية لحدودها.



ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نيسان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه تمديده لثلاثة أسابيع.





