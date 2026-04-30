الخميس 2026-04-30 05:29 ص

أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة أن تكون أي ضربات على لبنان "محدودة الاستهداف"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الخميس، 30-04-2026 05:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع أكسيوس الأربعاء إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة أن تقتصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان على العمليات محدودة الاستهداف مع تجنب استئناف الحرب بشكل كامل.اضافة اعلان


واستشهد 8 أشخاص في لبنان الثلاثاء، بغارات إسرائيلية، من بينهم 3 عناصر في الدفاع المدني، في وقت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ضرباته رغم الهدنة، إنه عثر على شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله في جنوب البلاد.

وبدأت الحرب بلبنان في 2 آذار، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وشرعت إسرائيل في حملة واسعة من الغارات الجوية، واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان محاذية لحدودها.

ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نيسان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه تمديده لثلاثة أسابيع.
 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية

فلسطين إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي الكرملين: بوتين بحث حرب إيران في اتصال هاتفي مع ترامب

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

عربي ودولي بريطانيا تستدعي السفير الروسي وتلغي اعتماد دبلوماسي آخر

الدفاع المدني - أرشيفية

خاص بالوكيل حريق مطعم في الزرقاء بسبب تسرب الغاز

علم ايران

عربي ودولي مقتل ثلاثة رجال شرطة بهجوم في جنوب شرق إيران

الربع الثاني يشكّل تحدياً في ظل الظروف الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

أخبار الشركات الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

دبي

عربي ودولي شرطة دبي تعلن توقيف 276 شخصا أعضاء بـ"شبكة احتيال"



 
 






