أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة وحان الوقت لإنهاء الحرب. وأن نتنياهو أدرك خلال الاتصال مع ترامب أنه لا يستطيع منعه من إبرام اتفاق مع إيران. اضافة اعلان





وأضاف أكسيوس أن نتنياهو وجد نفسه خارج كواليس التفاوض ولجأ إلى الاتصال بحلفاء في واشنطن لجمع المعلومات.





