أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة

وأضاف أكسيوس أن نتنياهو وجد نفسه خارج كواليس التفاوض ولجأ إلى الاتصال بحلفاء في واشنطن لجمع المعلومات.
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