الجمعة 2026-05-01 08:37 ص

أكسيوس: ترامب تلقى إحاطة عن خطط لعمل عسكري محتمل ضد إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الجمعة، 01-05-2026 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   نسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قدّما إحاطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرت 45 دقيقة، تناولت خططا عملياتية جديدة لضربات محتملة ضد إيران.اضافة اعلان


وتنقضي الجمعة، مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب إيران، وسيضطر إن لم يفعل إلى اللجوء للكونغرس لتمديدها، لكن هذا الموعد سيمر على الأرجح دون تغير في مسار الحرب الذي يعتريه الجمود.
 
 


