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أكسيوس: ترامب سيعلن عن خطة لتزويد كييف بالأسلحة بما في ذلك الهجومية

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 14-07-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع أكسيوس أمس الأحد نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اليوم 14 يوليو تقديم خطة لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك أسلحة هجومية.

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ووفقا للموقع، سيقوم ترامب خلال اجتماع مع أمين عام الناتو مارك روته في البيت الأبيض اليوم الاثنين، بطرح "خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية".

 

وأكد الموقع أن ذلك سيمثل "تحولا كبيرا" في سياسة ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا بأن واشنطن سترسل "بعض الأسلحة الإضافية" إلى كييف، موضحا أن هذه الأسلحة "دفاعية في الغالب".

 

روسيا اليوم

 
 
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