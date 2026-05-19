الأربعاء 2026-05-20 12:30 ص

أكسيوس: ترامب عقد اجتماعا لبحث خطط الحرب على إيران بعد تعليق الهجوم

الثلاثاء، 19-05-2026 10:54 م

الوكيل الإخباري-   عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا مساء أمس الاثنين بشأن إيران مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.

وتأتي أهمية الاجتماع بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق هجمات قال إنها كانت مقررة الثلاثاء.


ويواصل ترامب التأكيد أن أمام إيران بضعة أيام فقط للتوصل إلى انفراجة دبلوماسية، وقال الاثنين إن المهلة تمتد "ليومين أو 3 أيام، ربما الجمعة أو السبت، أو مطلع الأسبوع المقبل".

 
 


