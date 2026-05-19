أكسيوس: ترامب عقد اجتماعا لبحث خطط الحرب على إيران بعد تعليق الهجوم

الوكيل الإخباري- عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا مساء أمس الاثنين بشأن إيران مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.

اضافة اعلان



وتأتي أهمية الاجتماع بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق هجمات قال إنها كانت مقررة الثلاثاء.