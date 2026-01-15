الجمعة 2026-01-16 01:28 ص

أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

لرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 15-01-2026 11:52 م

الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس عن مصادر، مساء الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجل اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في وقت تجري فيه مشاورات داخل البيت الأبيض ومع حلفاء الولايات المتحدة حول توقيت أي عملية محتملة، وما إذا كانت ستؤدي فعلياً إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني، وفق خمسة مصادر أميركية وإسرائيلية وعربية مطلعة.

اضافة اعلان


وبحسب المصادر، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بقوة، إلا أن قرار التريّث كشف عن حالة من عدم اليقين داخل الإدارة الأميركية وبين الحلفاء بشأن مخاطر توجيه ضربة قد تعاقب إيران، لكنها في المقابل قد تفتح الباب أمام ردود انتقامية واسعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ميته فريدريكسن

عربي ودولي رئيسة وزراء الدنمارك تستضيف وفدا من الكونغرس الأميركي الجمعة

ترامب يسعى لإغراء سكان غرينلاند بالمال .. كم سيدفع لكل منهم ؟

عربي ودولي البيت الأبيض: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند "لا تأثير له"

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر كانت مرتقبة الأربعاء

قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

أخبار محلية قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين



 






الأكثر مشاهدة