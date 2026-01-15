أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مصادر، مساء الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجل اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في وقت تجري فيه مشاورات داخل البيت الأبيض ومع حلفاء الولايات المتحدة حول توقيت أي عملية محتملة، وما إذا كانت ستؤدي فعلياً إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني، وفق خمسة مصادر أميركية وإسرائيلية وعربية مطلعة.

