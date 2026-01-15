أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

وبحسب المصادر، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بقوة، إلا أن قرار التريّث كشف عن حالة من عدم اليقين داخل الإدارة الأميركية وبين الحلفاء بشأن مخاطر توجيه ضربة قد تعاقب إيران، لكنها في المقابل قد تفتح الباب أمام ردود انتقامية واسعة.
