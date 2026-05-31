أكسيوس: ترامب متمسك بإبرام اتفاق قريبا لكنه يشترط تشديد بنود الملف النووي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب الجمعة الماضية إدخال تعديلات إضافية على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين.اضافة اعلان


وبحسب المصادر، يتمسك ترامب بإبرام الاتفاق قريباً، لكنه يشترط تشديد بنود حاسمة تتعلق بالمواد النووية الإيرانية، مؤكداً تمسكه بخطوطه الحمراء وعدم إبرام أي اتفاق إلا إذا ضمن عدم حيازة إيران للسلاح النووي بشكل نهائي.

وأضافت المصادر أن طلبات ترامب الأخيرة أدت إلى إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، قد تستمر عدة أيام.

كما يسعى ترامب إلى الحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم الإيراني المخصب وتوقيت ذلك، إلى جانب تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً للمصادر ذاتها.
 
 


