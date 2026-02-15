"أكسيوس": ترامب ونتنياهو اتفقا على تصعيد الضغط الأقصى على إيران

وبحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون اطلعوا على تفاصيل اللقاء، سيكون التركيز بشكل خاص على استهداف مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.
وأشارت وكالة "أكسيوس" إلى أن أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية يذهب إلى الصين، ما يجعل خفض بكين لمشترياتها من الخام الإيراني هدفا رئيسيا لحملة الضغط الجديدة. ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذا الإجراء قد يغير حسابات طهران بشكل جذري ويدفعها لتقديم تنازلات أكبر بشأن برنامجها النووي.
يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار المحادثات النووية مع إيران والتحشيد العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط، والذي يتضمن حاملتي طائرات، استعدادا لخيارات عسكرية محتملة في حال فشل الدبلوماسية.
