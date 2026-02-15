أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين

07:56 ص

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين اثنين قولهما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء على ضرورة أن تعمل واشنطن على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.





ونقل أكسيوس أمس السبت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله "اتفقنا على أننا سنبذل قصارى جهدنا لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني إلى الصين".



ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق الأحد.



وتحصل الصين على أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية. وأي انخفاض في هذه التجارة يعني انخفاض عائدات النفط لإيران.



وعقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر وسطاء عمانيين الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن نشر الرئيس الأمريكي أسطولا بحريا في المنطقة في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأمريكي لاحتمال شن عمليات تستمر لأسابيع على إيران.





