أكسيوس: ترامب يبحث توسيع الضربات الأميركية ضد إيران

وبحسب المصادر، شارك في الاجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.
وأضافت أن الاجتماع ركز على خطط لتنفيذ "ضربات مدمرة" تستهدف أهدافًا استراتيجية داخل إيران، إلى جانب مواصلة الضربات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وأشار الموقع إلى أن الجيش الأميركي يواصل، لليوم الرابع على التوالي، تنفيذ ضربات على طول الساحل الجنوبي لإيران وفي منطقة مضيق هرمز، استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومواقع صواريخ مضادة للسفن ومنصات لإطلاق الطائرات المسيّرة، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت استكمال جولة جديدة من الضربات الجوية ضد عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.
وفي وقت لاحق، قال ترامب إن الضربات الأميركية على إيران ستستمر حتى يقرر أنها حققت أهدافها، مؤكداً أن واشنطن كانت قد دعت طهران إلى إبرام اتفاق، مشيرًا إلى أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع إيران الثلاثاء، وأن الأخيرة لا تزال تبدي "بعض المقاومة، لكن ليس الكثير"، وفق تعبيره.
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