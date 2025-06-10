أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو بمعارضته مهاجمة إيران للسماح بمواصلة المحادثات

10:45 م

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الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول إسرائيلي وآخر أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض العمل العسكري في الوقت الحالي؛ لأنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. اضافة اعلان





وقال أكسيوس، إن الرئيس الأميركي أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو الاثنين.