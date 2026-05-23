أكسيوس: ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة على إيران

السبت، 23-05-2026 12:01 ص

الوكيل الإخباري- اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مع كبار مستشاريه في فريق الأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين اثنين.

وبحسب "أكسيوس"، تكمن أهمية الاجتماع في أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة على إيران، ما لم يحدث اختراق في اللحظات الأخيرة في المفاوضات، بحسب مصادر تحدثت مباشرة مع الرئيس الأميركي.


وجاء اجتماع ترامب بشأن إيران بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران، في ما بدا محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر ومنع استئناف الحرب.

 
 


