أكسيوس: ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة على إيران

الوكيل الإخباري- اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مع كبار مستشاريه في فريق الأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين اثنين.

اضافة اعلان



وبحسب "أكسيوس"، تكمن أهمية الاجتماع في أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة على إيران، ما لم يحدث اختراق في اللحظات الأخيرة في المفاوضات، بحسب مصادر تحدثت مباشرة مع الرئيس الأميركي.