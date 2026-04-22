أكسيوس: ترامب يدرس تمديد إعفاء لتسهيل شحن النفط بالولايات المتحدة

06:14 ص

الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس تمديد الإعفاء من قانون جونز الذي يسمح لسفن الشحن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل الوقود والسلع الأخرى بين الموانئ المحلية.





وألغى ترامب قيود قانون جونز لمدة 60 يوما اعتبارا من 17 آذار، على أمل أن تساعد هذه الخطوة في كبح ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران، من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج في الولايات المتحدة إلى الأسواق الساحلية الأخرى في البلاد.





