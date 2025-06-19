أكسيوس: ترامب يريد التأكد من أن الهجوم على إيران ضروري حقا

الوكيل الإخباري- افاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ان ترامب يريد التأكد من أن الهجوم على إيران ضروري حقا ولن يجر بلاده إلى حرب طويلة الأمد.

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وأضاف ان ترامب يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل يحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي.