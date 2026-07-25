أكسيوس: ترامب يوجه بوقف الضربات الأميركية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية

08:48 م

الوكيل الإخباري- قال موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدرين مطلعين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه الجيش الأميركي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران، الجمعة، في خطوة أوقفت سلسلة هجمات يومية استمرت لقرابة أسبوعين. اضافة اعلان





وبحسب الموقع، جاء توجيه ترامب بعدما كان قد صادق يومياً خلال الأيام الـ13 الماضية على خطط عسكرية نفذت بعد ساعات من اعتمادها، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار وقف الضربات مؤقتاً ليوم واحد أم يمثل تحولاً في النهج الأميركي.



وأشار المصدران إلى أن القرار يعكس رغبة ترامب بمنح المسار الدبلوماسي مساحة أكبر، إلى جانب قناعته بأن مستوى الضربات الحالي بلغ الحدّ الأقصى من فاعليته ما لم يتم الانتقال إلى عمليات قتالية واسعة النطاق.



وأضاف الموقع أن الجيش الأميركي ما يزال يعدّ خططاً لاحتمال استئناف عمليات عسكرية كبيرة إذا أصدر ترامب أوامره بذلك، إلا أن الرئيس لم يوجّه حتى الآن بالتحرك في هذا الاتجاه.



ووفقاً لـ"أكسيوس"، تسلّم ترامب، الجمعة، خطة جديدة لتنفيذ ضربات عسكرية، لكنه رفض منح الضوء الأخضر وأمر بعدم تنفيذها.



وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بعد ذلك بوقت قصير، قال ترامب إن لديه خيار مواصلة الضربات أو حتى تصعيدها، بما يشمل "القضاء على كل ما لديهم"، لكنه اعتبر أن "الاستراتيجية الأذكى" تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران.



وأضاف ترامب: "نتحدث مع الإيرانيين الآن. أعتقد أنهم يصبحون أكثر جدية يوماً بعد يوم. نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك، لكننا نجري محادثات معهم".





