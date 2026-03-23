الإثنين 2026-03-23 06:45 م

أكسيوس: ترتيبات لعقد لقاء أميركي إيراني في إسلام أباد الأسبوع الحالي

علما الولايات المتحدة وايران
علما الولايات المتحدة وايران
 
الإثنين، 23-03-2026 06:38 م

الوكيل الإخباري-   كشف مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس، عن وجود اتصالات جارية لعقد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في إطار جهود وساطة تقودها عدة دول لإطلاق مسار تفاوضي بين الجانبين.

وبحسب المسؤول، فإن المشاورات تتضمن بحث مشاركة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى جانب مسؤولين إيرانيين آخرين، فيما قد يمثل الجانب الأميركي مبعوثون بارزون، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مع احتمال أن يكون نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هو الممثل الأعلى لواشنطن في اللقاء.

 
 


علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي أكسيوس: ترتيبات لعقد لقاء أميركي إيراني في إسلام أباد الأسبوع الحالي

