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"أكسيوس": تسجيل حريقين جديدين في كاليفورنيا

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جانب من الخسائر جراء الحرائق
الأربعاء، 15-01-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري- أفادت بوابة "أكسيوس" Axios باندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب كاليفورنيا.

وذكرت البوابة أن الحرائق اندلعت على خلفية استمرار الظروف الجوية الخطرة للحرائق في المنطقة، وكانت سببا في موجة جديدة من عمليات الإخلاء.

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وتظل عوامل خطر اندلاع الحرائق قائمة في جنوب كاليفورنيا حيث هبت رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 20-31 مترا في الثانية ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 8-15% بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.


وأوضح المنشور أن الحرائق التي أطلق عليها اسم "سكاوت" و"ستون" اندلعت في مقاطعة ريفرسايد، فيما يظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا أيضا في مقاطعة سان دييغو، حيث تم رصد رياح قوية أمس الثلاثاء.


ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتدهور الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، ما قد يؤدي إلى مزيد من الحرائق.

 

RT

 
gnews

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