أكسيوس: تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مفاوضات تجري حول مذكرة من 14 نقطة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين إيرانيين بشكل مباشر وعبر وسطاء.
وأوضح أن المحادثات الأميركية الإيرانية قد تعقد في إسلام آباد أو جنيف.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إيران ستلتزم بموجب المذكرة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى بحث بند يقضي بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.
