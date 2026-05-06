أكسيوس: تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

الأربعاء، 06-05-2026 12:26 م

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بصيغتها الحالية ستنص على إنهاء الحرب وبدء مفاوضات معمقة لمدة 30 يوما.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مفاوضات تجري حول مذكرة من 14 نقطة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين إيرانيين بشكل مباشر وعبر وسطاء.


وأوضح أن المحادثات الأميركية الإيرانية قد تعقد في إسلام آباد أو جنيف.


ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إيران ستلتزم بموجب المذكرة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى بحث بند يقضي بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.

 
 


