أكسيوس: تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بصيغتها الحالية ستنص على إنهاء الحرب وبدء مفاوضات معمقة لمدة 30 يوما.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مفاوضات تجري حول مذكرة من 14 نقطة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين إيرانيين بشكل مباشر وعبر وسطاء.



وأوضح أن المحادثات الأميركية الإيرانية قد تعقد في إسلام آباد أو جنيف.