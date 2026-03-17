"أكسيوس": حلفاء واشنطن يرفضون الانضمام إلى تحالف مضيق هرمز

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن "ردود فعل الدول تراوحت بين الشك والرفض القاطع".
وكشفت المصادر أن واشنطن طلبت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا ودول الخليج والأردن واليابان وكوريا الجنوبية الانضمام، لكن النتائج كانت مخيبة.
ويلفت الموقع إلى أن ألمانيا وإيطاليا واليابان استبعدت بالفعل إرسال سفن حربية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا، عبر مسؤولة الخارجية كايا كالاس: "لا رغبة لأوروبا في الانضمام، هذه ليست حرب أوروبا".
أما الرئيس الفرنسي ماكرون فلم يلتزم، وأكدت مصادر أن موقفه الحالي "يعادل الرفض".
ويلفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن لندن أعدت مسودة خطة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات وشاركتها مع واشنطن، إلا أن الخطة لم تُعرض على جميع الدول المعنية، ولا يزال التوافق حولها بعيد المنال.
ووصف دبلوماسي أوروبي المشهد قائلًا: "الأمر فوضوي، كثير من الناس مشوشون".
ويرى مراقبون أن رفض الحلفاء يعود إلى سياسة ترامب التجارية الحمائية، والتهديدات والشتائم التي طالت الحلفاء لسنوات، ناهيك عن شكوك الحلفاء في مبررات الحرب على إيران، والرغبة في عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة في الخليج.
روسيا اليوم
