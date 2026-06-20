أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

12:48 ص

الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس الجمعة نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وأنه من المتوقع أن يزور الكويت والإمارات والبحرين. اضافة اعلان











