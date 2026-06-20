السبت 2026-06-20 02:06 ص

أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
السبت، 20-06-2026 12:48 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس الجمعة نقلا عن مصدرين أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وأنه من المتوقع أن يزور الكويت والإمارات والبحرين.اضافة اعلان
 
 


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