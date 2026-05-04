أكسيوس: سفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن سفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار تحسبا لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العابرة لهرمز.





وأضافوا أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية.





