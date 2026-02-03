أكسيوس: طهران تطالب بتغيير مكان وصيغة محادثات النووي مع واشنطن

وبحسب "أكسيوس"، فإن طهران طلبت نقل المباحثات من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، كما طالبت بأن تُعقد بصيغة ثنائية مباشرة مع واشنطن فقط بدلا من الصيغة التي كانت مطروحة بمشاركة عدة دول عربية وإسلامية بصفة مراقبين.
