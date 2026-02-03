الثلاثاء 2026-02-03 08:41 م

أكسيوس: طهران تطالب بتغيير مكان وصيغة محادثات النووي مع واشنطن

علم إيران
إيران
 
الثلاثاء، 03-02-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري-   نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، مساء الثلاثاء، أن إيران طالبت بإجراء تغييرات على مكان وشكل المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة المقررة يوم الجمعة.

اضافة اعلان


وبحسب "أكسيوس"، فإن طهران طلبت نقل المباحثات من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، كما طالبت بأن تُعقد بصيغة ثنائية مباشرة مع واشنطن فقط بدلا من الصيغة التي كانت مطروحة بمشاركة عدة دول عربية وإسلامية بصفة مراقبين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيران

عربي ودولي أكسيوس: طهران تطالب بتغيير مكان وصيغة محادثات النووي مع واشنطن

ذهب

أخبار محلية الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"

أخبار محلية طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"

مستشفى

أخبار محلية والدة الطفلة ملك: هذا السبب الحقيقي في وفاة ابنتي

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

أخبار محلية حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات



 






الأكثر مشاهدة