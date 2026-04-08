أكسيوس عن البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إسرائيل وافقت، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على وقف إطلاق النار مع إيران، لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر، أن سريان وقف إطلاق النار سيبدأ عندما تفتح إيران مضيق هرمز.