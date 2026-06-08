أكسيوس عن مسؤول أميركي: القصف الإسرائيلي على إيران كان محدودًا نسبيًا

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الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن القصف الإسرائيلي، ليل الأحد – الاثنين، على إيران كان محدودًا نسبيًا. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن الجيش الأميركي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، بعدما أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في نيسان.



وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الهجوم جاء بتوجيهات من هيئة الاستخبارات العسكرية.





