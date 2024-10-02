أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم الرد الإسرائيلي على إيران

كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة أوضحت أنها تدعم الرد الإسرائيلي لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون مدروسا.
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