أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم الرد الإسرائيلي على إيران

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أي هجوم إيراني للرد على رد إسرائيلي سيتطلب تعاونا دفاعيا مع القيادة الوسطى الأميركية.

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