 
الأربعاء 2024-10-02 04:04 م
 

أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم الرد الإسرائيلي على إيران

جانب من الصواريخ الإيرانية
جانب من الصواريخ الإيرانية
الأربعاء، 02-10-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أي هجوم إيراني للرد على رد إسرائيلي سيتطلب تعاونا دفاعيا مع القيادة الوسطى الأميركية.

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كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة أوضحت أنها تدعم الرد الإسرائيلي لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون مدروسا.

 
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