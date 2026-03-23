الإثنين 2026-03-23 09:35 م

أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران

جي دي فانس
الإثنين، 23-03-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري-   تحدث نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هاتفيا صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقشا الجهود المبذولة لفتح مفاوضات مع إيران، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع.

وقال المصدر، إن فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، إن أمام إيران "فرصة أخيرة لإنهاء تهديداتها للولايات المتحدة الأميركية" في وقت أكد فيه أن المحادثات الجارية مع طهران "جيدة جدا" وتحمل مؤشرات إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق.

 
 


