أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران

الوكيل الإخباري- تحدث نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هاتفيا صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقشا الجهود المبذولة لفتح مفاوضات مع إيران، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع.

وقال المصدر، إن فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران.