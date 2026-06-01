الإثنين 2026-06-01 08:57 ص

أكسيوس: فشل مساع أمريكية لموقف إطلاق النار في لبنان

ارشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت، مشيرا إلى أن دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين من المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق من الأسبوع في وزارة الخارجية الأمريكية لإجراء جولة جديدة من المحادثات.اضافة اعلان


وفي سياق التطورات الميدانية، قال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن إسرائيل وسّعت عملياتها البرية في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وطلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في العاصمة بيروت.

كما أورد الموقع عن مسؤول لبناني كبير قوله إن حزب الله وإسرائيل لا يريدان وقف إطلاق النار، في حين لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التصعيد.
 
 


