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أكسيوس: قائد القيادة الوسطى الأميركية زار إسرائيل اليوم الخميس

أرشيفة
مايكل كوريلا




 

الخميس، 08-08-2024 09:08 م

الوكيل الإخباري-  نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا زار إسرائيل اليوم الخميس للمرة الثانية خلال أسبوع.


وبحسب الموقع فإن زيارة كوريلا إلى تل أبيب تهدف لتعزيز التنسيق تحسبا لهجوم محتمل من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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