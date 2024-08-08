أكسيوس: قائد القيادة الوسطى الأميركية زار إسرائيل اليوم الخميس

وبحسب الموقع فإن زيارة كوريلا إلى تل أبيب تهدف لتعزيز التنسيق تحسبا لهجوم محتمل من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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