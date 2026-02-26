الخميس 2026-02-26 10:00 م

أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران

ل
أرشيفية
 
الخميس، 26-02-2026 09:44 م

الوكيل الإخباري- عبر المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عن خيبة أملهما مما سمعاه من الإيرانيين خلال مفاوضات صباح الخميس، وفق موقع أكسيوس.

اضافة اعلان


وقال موقع أكسيوس إن المحادثات مع الإيرانيين لا تزال مستمرة، برغم إحباط الأميركيين.


وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت، مساء الخميس، بأن المرحلة الثانية من المفاوضات النووية في جنيف قد بدأت.


وأوضح وزير خارجية عُمان، العماني بدر البوسعيدي، أنّ المحادثات الأميركية الإيرانية شهدت تبادل أفكار مبتكرة وإيجابية خلال جلسات اليوم في جنيف.


وأضاف البوسعيدي: "نأمل في إحراز المزيد من التقدم".


وشارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في جولة المحادثات، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات والتلفزيون الرسمي الإيراني.


وباشرت إيران والولايات المتحدة ظهر الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب وتجاوز حالة "اللاسلم واللاحرب"، بحسب تعبير الرئيس الإيراني.


وتأتي جولة المحادثات الجديدة في جنيف في حين يؤكد كل من الطرفين منذ كانون الثاني انفتاحه على الحوار واستعداده في الوقت نفسه لعمل عسكري، مما يجعل كل الاحتمالات واردة.


وتسعى واشنطن إلى انتزاع اتفاق يضمن خصوصا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهو هاجس غربي منذ زمن الخلاف مع طهران.


وبموازاة استمرار الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يفضل حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية، لكنه اتهم طهران بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير النقل نضال القطامين

أخبار محلية وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية

ل

عربي ودولي أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران

c

شؤون برلمانية المصري: المياه الوطنية ضرورة استراتيجية للأردن

خلال استقبال وفد شبابي من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

أخبار محلية العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة

ب

أخبار محلية بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

أخبار محلية العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

ب

أسواق ومال ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة

و

أخبار محلية عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي



 






الأكثر مشاهدة