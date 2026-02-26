أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران

الوكيل الإخباري- عبر المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عن خيبة أملهما مما سمعاه من الإيرانيين خلال مفاوضات صباح الخميس، وفق موقع أكسيوس.

اضافة اعلان



وقال موقع أكسيوس إن المحادثات مع الإيرانيين لا تزال مستمرة، برغم إحباط الأميركيين.



وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت، مساء الخميس، بأن المرحلة الثانية من المفاوضات النووية في جنيف قد بدأت.



وأوضح وزير خارجية عُمان، العماني بدر البوسعيدي، أنّ المحادثات الأميركية الإيرانية شهدت تبادل أفكار مبتكرة وإيجابية خلال جلسات اليوم في جنيف.



وأضاف البوسعيدي: "نأمل في إحراز المزيد من التقدم".



وشارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في جولة المحادثات، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات والتلفزيون الرسمي الإيراني.



وباشرت إيران والولايات المتحدة ظهر الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب وتجاوز حالة "اللاسلم واللاحرب"، بحسب تعبير الرئيس الإيراني.



وتأتي جولة المحادثات الجديدة في جنيف في حين يؤكد كل من الطرفين منذ كانون الثاني انفتاحه على الحوار واستعداده في الوقت نفسه لعمل عسكري، مما يجعل كل الاحتمالات واردة.



وتسعى واشنطن إلى انتزاع اتفاق يضمن خصوصا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهو هاجس غربي منذ زمن الخلاف مع طهران.