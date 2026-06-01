أكسيوس: مبادرة أميركية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

06:43 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول الأميركي أن المبادرة الجديدة طُرحت في إطار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن واشنطن اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت.



وبحسب المسؤول الأميركي، فإن هذا المقترح من شأنه أن "يوفر مساحة لخفض التصعيد تدريجيا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".



وأشار المسؤول إلى أن الرئيس اللبناني حاول الدفع بهذا المقترح والتوصل إلى اتفاق بشأنه، إلا أن رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان "مراوغا"، وفق تعبيره.



وقال المسؤول الأميركي إن بري أكد استعداده لضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية وقف إطلاق النار أولا، بحسب المسؤول.



وشدد المسؤول على أن "حزب الله يتبع توجيهات طهران، ولا يبدي اهتماما واضحا برفاه الشعب اللبناني"، على حد قوله، مضيفا أن إيران تسعى إلى إطالة أمد النزاع في لبنان لتتمكن لاحقا من الادعاء بأنها أسهمت في إنهائه.



وأكد المسؤول الأميركي أن "أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين على جميع الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فورا".



ولفت المسؤول النظر إلى أن فشل جهود روبيو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يدفع الولايات المتحدة إلى منح إسرائيل "ضوءا أخضر" لاستئناف الضربات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت، بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم هذه الضربات خلال الأسابيع الماضية.





